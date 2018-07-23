В Торонто произошла стрельба

В Торонто в районе Гриктаун произошла стрельба, сообщает Toronto Sun.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что слышали от 15 до 20 выстрелов.

Отмечается, что по меньшей мере восемь человек были госпитализированы. Точное число пострадавших не известно.

Реклама

На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Подробностей инцидента и сведений о нападавшем в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон в американском штате Невада погиб один человек и еще один пострадал. Стрельбу устроил 48-летний местный житель.