В Иране произошло четвертое землетрясение за сутки

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,8, ставшее четвертым за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

По данным Иранского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или материальном ущербе от землетрясения к настоящему моменту не сообщалось.

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За последние сутки в Иране произошли три землетрясения. Самым сильным стало третье землетрясение магнитудой 5,9 в провинции Керманшах, которое ощущалось на всей территории региона. В результате стихийного бедствия 287 человек пострадали, 101 здание было разрушено целиком, еще 850 были повреждены.

Ранее сообщалось, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2.