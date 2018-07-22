В «бесполетной зоне» над резиденцией Трампа перехватили самолет

Истребитель F-16 был поднят по тревоге в штате Нью-Джерси в США для перехвата легкомоторного самолета, который оказался в «бесполетной зоне» над резиденцией американского президента Дональда Трампа, передает WFMY.

По словам представителя Белого дома Линдси Уолтерс, инцидент произошел в 19.30 мск в районе резиденции Бедминстер, куда на Трамп уехал на выходные вместе со своей супругой Меланьей. Уолтерс отметила, что истребитель F-16 был использован для перехвата нарушителя в соответствии с обычной для таких случаев практикой.

Самолет приземлился в Питтстауне, после чего сотрудники правоохранительных органов допросили пилота, установив, что он не представляет угрозы.