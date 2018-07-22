В Ярославской колонии отстранили от работы сотрудников из-за видео с пытками

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил о том, что семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые предположительно принимали участие в жестоком избиении осужденного, были отстранены от работы, передает РИА «Новости».

«Мне сегодня сообщили в исправительной колонии №1, где я был сегодня днем, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — заявил Бабуркин.

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Отмечается, что в региональном УФСИН не прокомментировали заявление Бабуркина.

Ранее сообщалось, что в СК опровергли информацию о задержании сотрудника ярославской колонии.