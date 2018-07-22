Reuters: Бутина встречалась с представителями ФРС и минфина США

Гражданка России Мария Бутина, которую обвиняют в шпионаже в пользу российской стороны, в 2015 в Вашингтоне году встречалась с бывшим вице-председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Стэнли Фишером и бывшим заместителем министра финансов Натаном Шитсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Бутина присутствовала на этих встречах вместе со статс-секретарем — зампредом Центрального банка России Александром Торшиным. Отмечается, что вместе с ним она сначала встретилась с Фишером, а затем с Шитсом, чтобы обсудить экономические отношения Москвы и Вашингтона. На этих встречах Бутина присутствовала в качестве переводчика Торшина.

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В агентстве подчеркнули, что факт этих встреч зафиксирован в отчете аналитического центра национальных интересов.

Ранее отец Бутиной рассказал, чем она занималась в США.