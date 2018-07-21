СПЧ предложил наладить регулярные контакты комиссии по гражданским правам США

Совет по правам человека при президенте России направил в комиссию по гражданским правам США обращение с предложением установить регулярные контакты. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Судя по информации, которую мы нашли на сайте Вашей Комиссии в Интернете, аналогичная работа относится также к компетенции Вашей Комиссии. Полагаю, в этих сферах сотрудничество Совета и Комиссии по гражданским правам США могло бы быть весьма плодотворным и принести ощутимую пользу гражданам обеих стран. Мы рассчитываем на то, что контакты между Комиссией и Советом станут регулярными», — говорится в тексте письма главы СПЧ Михаила Федотова председателю комиссии.

Федотов также предложил начать сотрудничество с изучения дела россиянки Марии Бутиной, которая была арестована в США.