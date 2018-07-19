Press Association: Установлены подозреваемые в отравлении Скрипаля

Полиция Великобритании установила подозреваемых в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации издания, к покушению причастны «несколько россиян», в настоящее время следователи разыскивают более чем одного человека.

Реклама

«Следователи считают, что они установили подозреваемых, совершивших нападение с помощью «Новичка», через систему видеонаблюдения, и сверили это с персональными данными людей, которые въехали в страну примерно в это время. Они (следователи) уверены, что это россияне», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО собрали образцы вещества, которым были отравлены двое британцев в городе Эймсбери.