В Приамурье детскую тургруппу эвакуировали из приюта

В Приамурье спасателям на вертолете Ми-8 удалось осуществить эвакуацию детей, входящих в состав туристической группы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя МЧС по региону, речь идет о районе около поселка Золотая гора, где из-за паводка группа из четырех взрослых и 13 детей застряла в приюте.

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«Всех туристов благополучно вывезли из горного приюта на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в Зею, где они и живут». – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в Чите из-за паводков эвакуировали почти три тысячи человек.