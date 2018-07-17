Источник: Дрыманов ночевал в изоляторе

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Источник в правоохранительных органах рассказал, что задержание бывшего главы СК России генерала Александра Дрыманова произошло 16 июля, передает РИА «Новости».

По словам источника, Дрыманова задержали вечером 16 июля. Прошлую ночь задержанный провел в ИВС на Петровке,а утром 17 июля к нему приехал адвокат.

Ранее источник сообщил, что в деле о получении взятки, по которому задержали бывшего руководителя московского СК Александра Дрыманова, речь идет о по меньшей мере двух эпизодах. По словам источника, правоохранительные органы собирали доказательную базу по делу более полугода. К этой работе были привлечены несколько ведомств, которые занимались сбором свидетельских показаний и материалов прослушки.