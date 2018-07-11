На Забайкальской железной дороге введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на Забайкальской железной дороге, что связано с обильными осадками. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Как отмечается, в повышенную готовность приведены противоразмывные, восстановительные и пожарные поезда, аварийно-восстановительные дрезины, а также врачебные бригады.

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«Организованы дополнительные проверки состояния путевой инфраструктуры, устройств железнодорожной автоматики и энергетики, скально-обвальных участков, мостов, водоотводов, водопропускных и дренажных сооружений. Особое внимание уделяется местам, где железнодорожный путь расположен в непосредственной близости от рек», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что в настоящий момент движение поездов по Забайкальской железной дороге осуществляется в штатном режиме.

Ранее жителей Забайкалья предупредили о новых паводках.