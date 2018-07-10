Главврач Британии призвала не трогать посторонние предметы в Солсбери и Эймсбери

Главный врач Великобритании Салли Дэвис обратилась к жителям Солсбери и Эймсбери с просьбой не трогать посторонние предметы. Ее слова передает телеканал Sky News.

Предупреждение Дэвис связано со смертью женщины, которая, предположительно, отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери. Ранее этим же веществом в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Главврач заявила, что ее предупреждение особенно важно для семей с детьми, так как они проводят школьные каникулы и большое количество времени проводят вне дома.

«На практике это означает не поднимать контейнеры, шприцы, иглы, косметику или подобные объекты, сделанные из таких материалов, как металл, пластик или стекло», — подчеркнула Дэвис.

Ранее родственники Дон Стерджесс, отравленной «Новичком» в Эймсбери, прокомментировали ее смерть.