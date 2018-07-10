Родственники отравленной «Новичком» в Эймсбери прокомментировали ее смерть

Родственники Дон Стерджесс, отравленной нервно-паралитическим веществом «Новичок», призвали СМИ не спекулировать на трагедии. Заявление семьи было опубликовано на официальном сайте британской столичной полиции.

Родственники Стерджесс назвали ее смерть «опустошающим событием», назвав Дон «ранимой душой», готовой отдать нуждающемуся последний пенни.

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«У нее было самое большое сердце из всех, ее будет ужасно не хватать ее ближайшим и дальним родственникам», — говорится в заявлении.

Семья погибшей подчеркнула, что посылает свои мысли и молитвы еще одному пострадавшему от «Новичка», Чарли Роули.

Родственники Стерджесс поблагодарили полицию и врачей из госпиталя Солсбери, заявив, что те сделали все возможное для Дон, а также отметив поддержку местного сообщества.

Ранее сообщалось, что британское минобороны обвинило Россию в гибели Стерджесс от «Новичка».