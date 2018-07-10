Паводок подтопил села в районе Читы

В управлении МЧС по Забайкальскому краю рассказали о подтоплении приусадебных участков в селах Шишкино, Береговой, Верх-Чита и дачных кооперативов в районе Читы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, подтопление произошло из-за реки Читы, которая вышла из берегов после сильных дождей, выпадающих в регионе практически ежедневно.

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«В воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека», — говорится в заявлении ведомства.

По имеющимся данным, в результате произошедшего пострадали 630 приусадебных участков и домов, в которых проживают более 1,4 тыс. человек. Кроме того, 11-12 июля в Забайкалье ожидают вторую волну осадков.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье из-за паводков объявили режим ЧС