Полиция Британии сравнила «Новички» из инцидентов в Эймсбери и Солсбери

Представитель отдела по борьбе с терроризмом британской полиции заявил, что в данный момент следователи не могут определить, использовался ли при отравлениях в Солсбери и Эймсбери один и тот же «Новичок». Об этом сообщает Reuters.

«[Следователи отдела по борьбе с терроризмом] в данный момент не могут сказать, связано ли отравляющее вещество, использованное в Эймсбери, с тем, что использовалось при нападении [в Солсбери] на [бывшего полковника ГРУ] Сергея Скрипаля и его дочь Юлию», — сказал представитель полиции.

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При этом британские власти утверждают, что в обоих случаях использовалось нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок».

Представитель отметил, что полиция ведет розыск ответственных за этот «возмутительный, безрассудный и варварский поступок».