На юге Москвы неизвестный открыл огонь по людям на набережной

Правоохранительные органы Москвы разыскивают мужчину, который устроил стрельбу на юге города. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, инцидент произошел 7 июля около полуночи недалеко от автозаправки на Нагатинской набережной, 72. Неизвестный, вооруженный травматическим пистолетом, вышел из кустов и открыл огонь по двум мужчинам, которые сидели на набережной.

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Согласно имеющейся информации, один из мужчин скончался до приезда медиков, другой был ранен в плечо, но смог вызвать на место происшествия экстренные службы.

Ранее сообщалось, что водитель устроил стрельбу в Домодедово и скрылся с места происшествия.