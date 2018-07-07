Россиян предупредили, что в Армении их могут облить водой

Посольство России в Армении предупредило россиян, что 8 июля в Армении отмечается праздник Вардавар, когда люди обливают друг друга водой. Об этом говорится в фейсбуке диппредставительства России.

Вардавар отмечается в честь Преображения Господня, спустя 14 недель после Пасхи. Посольство подчеркивает, что это самый большой летний праздник в Армении, который перерос в «шумную детскую игру в поливалки».

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«Рекомендуем в случае неприязни к подобным действиям оставаться в этот день в помещениях или укрывать документы, деньги и другие важные вещи в водонепроницаемые пакеты», — говорится в сообщении посольства.

Там добавили, что праздник носит позитивный характер, не предполагающий конфликтную реакцию.