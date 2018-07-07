В Японии из-за ливней погибли восемь человек

В Японии из-за обильных ливневых дождей погибли восемь человек. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, также 39 человек пропали без вести.

Как отмечается, в префектуре Хего два рабочих получили травмы при очистке водостоков от нанесенного водой мусора.

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Ранее сообщалось, что в Японии почти 30 тысяч человек получили указание срочно эвакуироваться из-за опасности разлива рек и оползней.

Как отмечалось, на фоне обильных ливневых дождей из-за атмосферного фронта на территории страны возросла опасность схода оползней и разлива рек.