DM: отравленные британцы в Эймсбери могли заразить свой дом

Отравленные британцы в Эймсбери могли заразить свой дом ядом нервно-паралитического свойства, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что сотни человек задействованы в поиске «зараженного предмета», после отравления британцев тем же веществом, который использовался при нападении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Тем не менее, зараженным предметом может быть что-либо безобидное, как окурок сигареты, говорится в материале.

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В настоящее время полиция ведет обыски в домах 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджесс, которые находятся в критическом состоянии после отравления 30 июня ядом «Новичок».

Ранее в Британии заявили, что ждут звонка из России по поводу отравления рядом с Солсбери.