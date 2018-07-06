Военный министр секты «Аум Синрике» казнен в Японии

Помимо руководителя религиозной секты «Аум Синрике» Сёко Асахары в Японии казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киёхидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ, передает РИА «Новости».

Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии.

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Ранее стало известно о казни бывшего главы религиозной секты «АУМ Синрике» Сёко Асахаре.

В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике».