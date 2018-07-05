Число погибших при взрыве в Мексике увеличилось до 19

Число погибших в результате взрыва на складе с пиротехникой в мексиканском городе Тультепек увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Milenio.

По данным портала, при взрыве также пострадали 40 человек.

Как отмечается, среди погибших есть несовершеннолетние.

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Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли 17 человек.

Как отмечалось, в числе погибших также есть сотрудники полиции и пожарные. На месте взрыва работают местные пожарные службы и врачи.