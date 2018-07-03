Во Внуково сел самолет из Турции с неисправной стойкой шасси

Во Внуково приземлился самолет авиакомпании IFly с 335 пассажирами на борту, летевший из Турции, с неисправностью управления передней стойки шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

«Самолет авиакомпании IFly A330 летел из турецкого Даламана в аэропорт Внуково. На борту было 335 человек. Командир запросил аварийную посадку в связи с неисправностью управления передней стойки шасси», — сообщили в аэропорту.

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В 12.43 мск была объявлена аварийная тревога.

«В 12.58 борт благополучно приземлился. Аэропортовые службы подогнали тягач и отбуксировали борт к месту стоянки. Пассажиры не пострадали», — добавили в аэропорту.

В апреле направлявшийся из Гянджи в Москву самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково.