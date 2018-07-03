Воробьев: все пенсионеры Москвы и области смогут бесплатно ездить на электричках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в пригородных поездах всем пенсионерам столицы и области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы с мэром Москвы приняли совместное решение с 1 августа 2018 года сделать проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатным для всех пенсионеров столицы и Подмосковья», — рассказал Андрей Воробьев.

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Кроме того, бесплатным проезд сделают и для других льготных категорий граждан:

— почетные доноры СССР, России и Московской области;

— родители и другие законные представители детей-инвалидов;

— один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования — до 23 лет;

— один из родителей в многодетной семье;

— один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту до 18 лет.

«Поездки из Подмосковья в Москву и из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта», — заметил глава региона.

В общей сложности правом бесплатного проезда смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек. Из них 1,2 миллиона — жители Подмосковья, еще 1,6 миллиона — москвичи.

Право бесплатного проезда введут с 1 августа 2018 года.