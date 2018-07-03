Красноярского депутата арестовали по подозрению во взяточничестве

Суд арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Красноярского края Юрия Ефимова, который ранее был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении Следственного комитета по региону.

«Суд арестовал Ефимова сроком на два месяца», — сказал источник.

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Ефимов был задержан в Томске в конце июня и доставлен в Красноярск для проведения следственных действий.

Следователи считают, что Ефимов вместе с бывшим главой Богучанского районе Красноярского края Александром Бахтиным получили взятку в размере 10 млн руб. от гражданина Китая за покровительство при осуществлении лесозаготовительной деятельности.

Ранее сообщалось, что главу Росгвардии по Владимирской области задержали за взяточничество.