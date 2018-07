В Англии мужчина залез на фонарный столб и не смог слезть

В Бирмингеме мужчина забрался на 10-метровый фонарный столб, где просидел около часа, пока к нему на выручку не прибыли пожарные. Об этом сообщает «Би-би-си».

По имеющейся информации, в экстренную службу Уэст-Мидланда поступил звонок с сообщением о мужчине, находящемся «в рискованном положении на вершине фонарного столба». Чтобы спустить его на землю, прибывшим на место пожарным пришлось использовать раскладную лестницу с гидравлической платформой.

«В эти выходные произошел необычный инцидент. Мужчину, находившегося под воздействием запрещенных веществ, пришлось спускать пожарным бригадам и скорой помощи с помощью гидравлической платформы», — рассказали в твиттере пожарные службы.

Сообщается, что у мужчины диагностировали повреждение кисти руки, после чего его доставили в госпиталь Сандвелл. Предположительно, мужчина находился под воздействием наркотиков. Пожарные подчеркнули, что «все могло закончиться совсем по-другому…».

Blue watch @HandsworthFire @HighgateFire rescue man swinging from lamppost, great multi agency work with @WMASHART AND @WMPolice pic.twitter.com/1HDExl5S9L