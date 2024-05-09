Жители Латвии смогли увидеть парад Победы в Москве благодаря хакерам

Латвийские телеканалы компании Balticom некоторое время транслировали Парад Победы, который прошел в Москве. Об этом заявил глава Национального совета страны по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в соцсети X.

По его словам, компания подверглась кибератаке, из-за чего был потерян контроль за телетрансляцией. Он подчеркнул, что кабельные телеканалы временно отключены.

До этого российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали сайты украинских учебных заведений. На главных страницах они поздравили украинцев с Днем Победы и разместили цитату российского президента Владимира Путина. Кроме этого, хакеры перехватили трансляцию некоторых спутниковых каналов и включили там трансляцию парада Победы на Красной площади. В ответ украинские хакеры взломали телевидение в Уфе и в Крыму.

Кроме этого, участники «Килобайт V» призвали украинских военнослужащих использовать радиочастоту 149.200 с позывным «Волга». Ее создала российская сторона специально для украинцев, которые не хотят больше воевать, желают сложить оружие и сдаться ВС РФ.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине.

В военном параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее в Нарве полиция унесла цветы с места танка-памятника Т-34.