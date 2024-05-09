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В Кремле сообщили об отсутствии приглашений на мероприятия в память о Второй мировой войне

Песков: Россию не пригласили на мероприятия в память о Второй мировой войне

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не приглашала Россию на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом в интервью «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, направила ли какая-нибудь из западных стран-союзников по антигитлеровской коалиции России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

9 мая президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы в Москве заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне.

По словам российского лидера, правда мешает колониальной политике западных стран.

На Красной площади прошел военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие девять тысяч военнослужащих, причем около тысячи из них — участники специальной военной операции (СВО).

Ранее в США рассказали, как связаны позиция Германии по активам РФ и события Второй мировой войны.

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