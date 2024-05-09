Кожевникова раскрыла, есть ли у нее конфликты с мужем

Актриса Мария Кожевникова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ее браке с бизнесменом Евгением Васильевым нет конфликтов.

Кожевникова считает, что их ссоры проходят неконструктивно. По словам артистки, супруг уступает в вопросах, где это неважно, тем самым заставляя ее «чувствовать превосходство». Актриса отметила, что муж идет на уступки из-за любви к ней. Пара решает свои недопонимания, разговаривая друг с другом.

Кожевникова рассказала, что ее муж отстаивает свою точку зрения объективно и без нажима.

«Как правило, бывает прав. Но если я объясню, что мне очень важно все равно отморозить уши на зло бабушке или по какой-то другой причине, он мне уступит», — заключила актриса.

Кожевникова растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: десятилетнего Ивана, девятилетнего Максима, шестилетнего Василия и девятимесячного мальчика, имя которого они пока не раскрывают. Пара вместе с 2013 года, официально они не женаты, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет для них никакого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце.

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