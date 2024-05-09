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Американский генерал сделал неутешительный прогноз для ВСУ

Генерал Ходжес заявил, что ВС РФ прорвут оборону ВСУ без стабилизации фронта

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Mindaugas Kulbis/AP

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы России наносят серьезный урон армии Украины. Его слова приводит T-online.

По словам военного, текущий год будет трудным для Киева, и главкому ВСУ Александру Сырскому необходимо стабилизировать линию боевого соприкосновения, «чтобы предотвратить крупный прорыв русских».

Он подчеркнул, что в противном случае это будет иметь сильный психологический эффект.

7 мая полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что украинские военные не смогут противостоять атакам российских войск в связи с нехваткой оперативно доступных боевых резервов.

В этот же день немецкая газета Die Welt писала, что недостаток западной военной помощи привел к тому, что Россия одерживает победу в украинском конфликте не только на поле боя, но и на уровне психологии.

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы.

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