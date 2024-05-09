Зеленский назначил командующего силами поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что Грега занимал данную должность с августа 2021 года по 4 марта 2024 года. Вместо него на позицию командующего силами поддержки ВСУ был назначен Александр Яковец, который проработал на ней чуть более месяца, а после — был отстранен.

До этого стало известно, что Зеленский официально уволил экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы с правом ношения военной формы.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве считают, что сейчас рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сторонники Зеленского выразили недовольство награждением Залужного.