При нападении с ножом в США пострадали дети

В полиции города Бойсе заявили, что среди пострадавших в результате нападения с ножом шесть детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам полиции, подозреваемый в нападении обвиняется в применении силы с отягчающими обстоятельствами по девяти пунктам и по шести пунктам из-за причинения вреда ребенку.

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Как отмечается, правоохранительные органы пока не смогли установить мотив нападавшего.

Ранее сообщалось, что в городе Бойсе в американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на обитателей жилого комплекса.

Как отмечалось, прибывшие на вызов полицейские обнаружили девятерых пострадавших.