Полиция задержала захватившего заложника в магазине в Москве

Мужчина, удерживавший сотрудницу магазина в Москве, задержан, передает РИА «Новости» заявление представителя МВД.

«Мужчина, незаконно удерживавший девушку в магазине, задержан. В результате его противоправных действий она получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

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В настоящее время с нападавшим работает полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в супермаркете на Большой Академической улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета, в скорую помощь поступила информация об одном пострадавшем.