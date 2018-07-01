В Анапе из-за пожара в гостинице эвакуировали 100 человек

В Анапе загорелась четырехэтажная гостиница, из здания были эвакуированы около 100 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

«На улице Песчаная, дом 16а горит кровля четырехэтажной частной гостиницы», — рассказал источник.

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По его словам, площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Анапском лесничестве Краснодарского края произошел крупный ландшафтный пожар. Также ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле произошел пожар на мебельной фабрике, из здания были эвакуированы 12 человек.