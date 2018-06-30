Столичные парки закрывают 30 июня из-за непогоды

Парки в Москве закрывают в субботу, 30 июня, из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщает RT.

Так, будет закрыта территория ВДНХ и парка «Останкино».

«30 июня с 15.00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк «Останкино». Все запланированные мероприятия отменены», — говорится в сообщении на сайте ВДНХ.

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Кроме того, закрыт будет и парк «Зарядье». Там сослались на сильные порывы ветра, которые ожидаются в столице.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре.