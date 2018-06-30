Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждается национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе также оговариваются рекомендации Совету Федерации, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализацию плана.

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Путин также поручил президиуму Совета при президенте по противодействию коррупции создать рабочую группа, которая будет мониторить ход реализации национального плана.

Сам документ предусматривает ряд поручений различным ведомствам и должностным лицам по борьбе с коррупцией.

Ранее Путин включил главу Счетной палаты Алексея Кудрина в Совет по противодействию коррупции.