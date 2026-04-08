Названа причина разгромного поражения Медведева на турнире в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что удивлен поражением десятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Его слова приводит РИА Новости.

«Я очень удивлен, нужно быть совсем не в форме, чтобы так с треском проиграть. Уровень Медведева — как минимум четвертьфинал или полуфинал таких турниров. Может, Даниил накануне всю ночь в казино играл? Только этим могу объяснить», — сказал Янчук.

Медведев потерпел поражение со счетом 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира итальянца Маттео Берреттини.

С турнира в Монте-Карло во втором круге также вылетел россиянин Андрей Рублев. На старте соревнований свое выступление завершил соотечественник Карен Хачанов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев вдребезги разбил ракетку в проигранном матче в Монте-Карло.