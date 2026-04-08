Воюющих за ВСУ поляков освободили от уголовной ответственности

Президент Польши подписал закон, освобождающий от ответственности наемников ВСУ
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества в отношении граждан страны, которые воевали или продолжают воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Лешкевич в соцсети Х.

До настоящего времени, чтобы начать службу в армии другого государства, гражданин Польши должен был получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила грозило лишением свободы сроком до пяти лет.

Однако в начале февраля нижняя палата парламента Польши (сейма) приняла закон, отменяющий эти нормы в отношении граждан, вступивших в ряды украинской армии. Согласно документу, поляки, которые были наемниками ВСУ, «прощаются», а их поступок «забывается». 8 апреля Навроцкий подписал этот закон, что означает его официальное вступление в силу.

Лешкевич пояснил, что от уголовной ответственности освобождаются польские граждане, вступивших в украинскую армию в период с апреля 2014 года до дня вступления в силу новых правил.

Уточняется, что отношение к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам. В частности, они могут заключить контракт с бригадой ВСУ и в любой момент разорвать его без финансовых потерь. Например, так смогла сделать группа наемников ВСУ из Польши, которых перебросили в Сумскую область. Они расторгли контракт и оставили позиции.

Ранее сообщалось, что ВСУ начнут вербовку наемников за границей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

