Украина — один из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, самыми уязвимыми в этой сфере оказались несовершеннолетние.

«Самыми уязвимыми в этой сфере оказались <...> не просто дети, а дети-сироты», — указала дипломат.

В апреле 2025 года в ООН заявили, что дети-беженцы на Украине подвержены серьезным рискам, включая торговлю людьми, незаконное усыновление и насилие. Данные выводы были сделаны экспертами комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, которые рассмотрели ситуацию в стране.

В июне 2024 года украинское издание «Страна» сообщило, что правоохранители подозревали бывшего заместителя министра здравоохранения Украины в продаже человеческих органов за рубеж. По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи Центральной киевской больницы и других клиник.

