Неизвестный хищник едва не растерзал женщину во дворе дома

В США неизвестный зверь напал на женщину и едва не загрыз

В округе Питсберг на 61-летнюю американку напал неизвестный зверь, женщина попала в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Fox 23.

Инцидент произошел во дворе дома Алисии Макси. Женщина рассказала, что сначала услышала у ворот участка глубокое рычание. Затем неизвестное животное набросилось на нее и сбило с ног, зверь оставил глубокие раны на ее лице, ногах и руках. Раненую экстренно госпитализировали, ей пришлось перенести четыре операции.

По словам пострадавшей, хищник был похож на собаку, но местный шериф усомнился в этом из-за серьезности травм, предположительно, женщину ранил медведь или пума.

