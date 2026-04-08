Неизвестный хищник едва не растерзал женщину во дворе дома

В округе Питсберг на 61-летнюю американку напал неизвестный зверь, женщина попала в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Fox 23.

Инцидент произошел во дворе дома Алисии Макси. Женщина рассказала, что сначала услышала у ворот участка глубокое рычание. Затем неизвестное животное набросилось на нее и сбило с ног, зверь оставил глубокие раны на ее лице, ногах и руках. Раненую экстренно госпитализировали, ей пришлось перенести четыре операции.

По словам пострадавшей, хищник был похож на собаку, но местный шериф усомнился в этом из-за серьезности травм, предположительно, женщину ранил медведь или пума.

До этого в Польше пожилая женщина отбилась от напавшего на нее дикого кабана. 78-летняя жительница города Воломин под Варшавой вышла на прогулку с собакой, и на нее из кустов внезапно выскочил дикий кабан. Зверь повалил женщину на землю и начал кусать. Пенсионерка не потеряла самообладания и стала активно обороняться. Отбившись от животного, женщина, несмотря на многочисленные ушибы и глубокие укусы, самостоятельно дошла до больницы.

Ранее рысь напала на женщину в Челябинской области.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
