В России назвали Иран «орешком», который США не удалось «разгрызть»

Политолог Лукьянов: эпоха всевластия и доминирования США заканчивается
Иран оказался для Соединенных Штатов «орешком», который не удалось разгрызть, Вашингтон потерпел существенный имиджевый урон по итогам конфликта с Тегераном. Об этом News.ru заявил научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«С точки зрения престижа США это существенный урон. И новое доказательство того, что эпоха всевластия и доминирования Америки постепенно заканчивается», — заявил Лукьянов.

По его словам, президент США Дональд Трамп осознал, что американские войска в войне с Ираном «уперлись в стенку», и предугадать исход противостояния стало невозможным. Из-за этого он решил отступить, считает эксперт.

При этом Лукьянов счел «избыточным» заявление Тегерана о том, что Вашингтон согласился на предложенные десять условий. Однако Иран выглядит страной, которая добилась успеха, выстояла и опровергла все цели врага, подчеркнул политолог.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

Ранее профессор заявил о капитуляции Трампа перед Ираном.

 
