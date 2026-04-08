В Совфеде заявили, что пока рано возобновлять трехсторонние переговоры по Украине

Сенатор Карасин: пока рано возобновлять переговоры по Украине с участием США
На фоне начавшегося перемирия в войне Ирана и США на Ближнем Востоке говорить о перспективах возобновления трехстороннего формата переговоров по Украине на данный момент преждевременно. Необходимо дождаться результатов переговоров Тегерана и Вашингтона. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Давайте так далеко не забегать. Надо просто понять, что пока мы имеем дело с [тем, что] здравый смысл восторжествовал. Будем верить тем, кто заявляет, что есть две недели для проведения переговоров [Ирана и США], они начнутся в пятницу в Пакистане. Будем надеяться, что эти переговоры приведут к каким-то позитивным конкретным результатам без неожиданностей неприятного типа. Все остальное будет зависеть от этого», — подчеркнул дипломат.

Карасин утвердительно ответил на вопрос «Газеты.Ru» о том, что пока рано говорить о возобновлении трехстороннего формата переговоров.

«Сейчас надо просто исходить из того, что, слава Богу, восторжествовал здравый смысл в головах некоторых политиков. Мы отступили на два шага от края бездны, которая называется мировая война. Это самое главное. Остальное планирование, как говорится, подскажет», — сказал он.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по урегулированию на Украине поставлены на паузу. Как он сказал, у США сейчас много других дел, из-за этого трудно организовать консультации в трехстороннем формате. Представитель Кремля добавил, что Москва и Киев продолжают по отдельности контактировать с Вашингтоном — обмениваться с ним мнениями и информацией.

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Турции.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!