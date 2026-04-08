Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

На украинских кладбищах практически не осталось мест для захоронения бойцов ВСУ

Ukrainian Armed Forces/Reuters

На территории Украины практически не осталось свободных участков на кладбищах для захоронения погибших военнослужащих украинских войск. Об этом заявил корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф.

По его словам, ситуация в республике достигла критической отметки, украинские войска несут большие потери, которые невозможно скрыть.

«Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне», — подчеркнул корреспондент.

29 марта стало известно, что в ВСУ объясняют существенные потери среди личного состава «сердечной недостаточностью». Источник в российских силовых структурах сообщил, что родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих украинской армии, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, киевским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее в Госдуме призвали «не стесняться и вдарить на полную катушку» по Украине.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!