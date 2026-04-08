Welt: на Украине практически не осталось мест для захоронения военных ВСУ

На территории Украины практически не осталось свободных участков на кладбищах для захоронения погибших военнослужащих украинских войск. Об этом заявил корреспондент Welt Штеффен Шварцкопф.

По его словам, ситуация в республике достигла критической отметки, украинские войска несут большие потери, которые невозможно скрыть.

«Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне», — подчеркнул корреспондент.

29 марта стало известно, что в ВСУ объясняют существенные потери среди личного состава «сердечной недостаточностью». Источник в российских силовых структурах сообщил, что родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих украинской армии, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, киевским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее в Госдуме призвали «не стесняться и вдарить на полную катушку» по Украине.