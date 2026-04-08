Известного блогера задержали в Казахстане

Казахстанского блогера и юриста Адилетхана Молдахана задержали в Алматы. Об этом сообщает NUR.KZ.

Молдахана арестовали на два месяца. Его подозревают в распространении заведомо ложной информации. По данным полиции Алматы, на данный момент проводятся следственные действия.

По данным Tengrinews.kz, Молдахан обвинял сотрудников правоохранительных органов Алматы в ДТП, которое привело к кончине трех людей. После начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов заявил, что его сотрудники проводят служебное расследование.

«Будет дана четкая правовая оценка, будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны», — заявлял Кабдулдинов.

В конце января казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В феврале он вернулся в Казахстан. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о начале проверки в отношении комика, однако конкретную статью, по которой она проводится, до завершения мероприятий не уточнял. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Нурлана Сабурова нашли бизнес по увеличению пенисов.