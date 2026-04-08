«Роскосмос»: первый пуск ракеты «Старт-1М» перенесен на 2027 год
Сергей Бобылев/РИА Новости

Первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный перенесен на 2027 год. Об этом сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения «Роскосмоса» Александр Давыдов, передает РИА Новости.

«Первый пуск запланирован уже в следующем году», — сказал он.

Пуск ракеты «Старт-1М» был запланирован на 2026 года.

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

В январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что первые три модуля Российской орбитальной станции (РОС) запустят с космодрома Байконур.

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе производства ракетных двигателей.

 
