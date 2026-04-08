Двое рыбаков провалились под лед в Челябинской области

В Каслинском муниципальном округе спасатели вызволили из ледяной ловушки 74-летнего рыбака и его приятеля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Инцидент произошел на озере Шаблиш. Двое рыбаков из Каменска-Уральского приехали на Южный Урал, чтобы наловить рыбы. Они вышли на лед, несмотря на действующий запрет и предупреждения МЧС. Мужчины провалились в холодную воду, но смогли выбраться и забраться на льдину. Один из них добрался до берега самостоятельно, его с сильным переохлаждением госпитализировали.

Второй рыбак остался дрейфовать в 150 метрах от берега и подавал сигналы о помощи. Спасатели на надувной лодке добрались до мужчины и эвакуировали его. От госпитализации он отказался.

До этого в Красноярском крае мужчина решил проехаться по льду водохранилища и ушел под воду. Мужчина смог выбраться самостоятельно, серьезных травм пожилой россиянин не получил, он отказался от медицинской помощи.

Ранее в Уфе девочка пыталась спасти пьяного рыбака, уснувшего на льду, и едва не утонула.