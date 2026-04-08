Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Путин обсудил с губернатором Ивановской области обмундирование армии России

Путин: в обеспечении армии России вещами сделано еще не все необходимое
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, что в обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все необходимое. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Воскресенский сказал Путину, что его указ о закупках вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил открыл серьезную возможность.

«Еще не все там сделано, что нужно», — сказал на это Путин.

В январе генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что президенту России был представлен перспективный комплект обмундирования военнослужащего «Новатор». В состав комплекта вошли перспективный бронежилет «Новатор-БЖ», общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», рюкзак «Новатор-ТС», перспективный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 для умеренного климата, спальные мешки, рукавицы и другие предметы.

Ранее Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!