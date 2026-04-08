Путин обсудил с губернатором Ивановской области обмундирование армии России

Путин: в обеспечении армии России вещами сделано еще не все необходимое

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, что в обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все необходимое. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Воскресенский сказал Путину, что его указ о закупках вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил открыл серьезную возможность.

«Еще не все там сделано, что нужно», — сказал на это Путин.

В январе генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что президенту России был представлен перспективный комплект обмундирования военнослужащего «Новатор». В состав комплекта вошли перспективный бронежилет «Новатор-БЖ», общевойсковой бронешлем «Новатор-БШ», рюкзак «Новатор-ТС», перспективный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 для умеренного климата, спальные мешки, рукавицы и другие предметы.

