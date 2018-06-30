Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке

Роспотребнадзор предупредил российских туристов об осложнении эпидемиологической ситуации по лептоспирозу на территории Шри-Ланки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство здравоохранения Республики Шри-Ланка в пресс-релизе от 10 июня официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1 тыс. 520 человек. Республиканское Управление по содействию здравоохранению (HPB) призвало население соблюдать особые меры гигиены во время текущего сезона дождей. Лептоспироз является для республики эндемичным заболеванием, вспышки которого регистрируются в сезон дождей с мая по сентябрь на западе и юго-западе страны, а также на востоке и севере острова с октября по февраль. Подъем заболеваемости возникает в стране в засушливый период, когда население собирает дождевую воду в небольшие искусственные водоемы и использует для различных целей, в том числе в качестве питьевой воды», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отмечают, что статистика заболеваемости лептоспирозом в стране занижена, так как лабораторная диагностика заболевания проводится не в полном объеме. Чаще всего от заболевания страдают рабочие на фермах крупного рогатого скота и лица, занятые на плантациях сахарного тростника.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.