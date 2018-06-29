Трамп прокомментировал стрельбу в редакции газеты в США

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования погибшим при огнестрельной атаке в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе, передает CNBC TV.

«Это нападение потрясло сознание нашего народа и наполнило наши сердца горем. Журналисты, как и все американцы, должны быть свободны от страха подвергнуться жестокому нападению при выполнении своей работы», — сказал Трамп.

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Он также обратился к семьям жертв со словами «произошло нечто очень ужасное» и пообещал «вечную поддержку».

«Страдания так велики. Я видел некоторых (пострадавших) людей», — рассказал Трамп.

Трамп также заверил, что его правительство «не успокоится пока мы не сделает все, что в наших силах для сокращения насильственных преступлений и защиты жизни ни в чем не повинных людей».

Ранее полиция заявила, что открывший огонь в редакции газеты в штате Мэриленд Джеррод Уоррен Рамос планировал убить как можно больше людей.