Прокуратура начала проверку по долгам арестованного в Южной Корее судна

Дальневосточная транспортная прокуратура на своем сайте сообщила о начале проверку по факту задержания заработной платы членам экипажа арестованного в южнокорейском Пусане российского судна «Палладий».

«Проверка организована в связи с размещением в средствах массовой информации сведений о невыплате заработной платы членам экипажа судна «Палладий», задержанного в порту Пусан Республики Корея. Прокуратура проверит соблюдение требований трудового законодательства в деятельности работодателя, в том числе при трудоустройстве моряков, в случае выявления нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в тексте официального сообщения.

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По словам председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, судно было задержано после жалобы на долги по зарплате.

Ранее сообщалось, что в Пусане было задержано российское судно «Палладий».