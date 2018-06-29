В Москве в пятницу ожидается до +30°С

В Москве в пятницу, 29 июня, ожидается до +30°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +28 до +30°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что 29 июня станет в Москве самым жарким днем недели.

Однако, по данным синоптиков, после этого в Московском регионе ожидаются грозы и дожди.

Как отмечалось, кратковременные дожди, местами сильные, и грозы прогнозируются в регионе 1 июля.