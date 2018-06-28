Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан вывели из правления «Интер РАО»

Карина Цуркан, которой ФСБ предъявила обвинения в шпионаже, была выведена из состава правления «Интер РАО», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.

«Досрочно прекратить полномочия члена правления — руководителя блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Цуркан Карины Валерьевны 28 июня 2018 года», — говорится в решениях членов совета директоров.

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Ранее сообщалось, что Цуркан отказалась признавать вину.

После того, как ФСБ предъявила обвинение в шпионаже Цуркан, Мосгорсуд постановил оставить женщину под арестом. Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно».